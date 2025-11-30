俳優の塩野瑛久（30）が、30日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。高校に進学しなかった理由を明かした。塩野は中学を卒業後、高校に進学せず、実家のクレープ屋で働いていたという。高校に進学しなかった理由を聞かれると「まず、頭が良くなかった。通知表に1もつかないんですよ」と打ち明けた。通知表には斜線が書かれており、「測定不能です。単純に行ってないから、その授業日数で判断できないみたいな