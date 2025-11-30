あいみょんが本日11月30日(日)にメジャーデビューから丸9周年を迎え、10周年目へ突入。新しいヴィジュアルと共に“AIMYON 10th Anniversary”特設サイトを開設した。特設サイトでは10周年ならではの特別コンテンツを展開。あいみょんの直筆メッセージやこれまでの活動を辿る事ができるコンテンツが展開されている。公開された新ヴィジュアルは、あいみょんのメジャーデビュー以降全作品のアートワークを手掛けている とんだ林蘭が