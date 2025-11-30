林家ペーが30日、日本テレビ系「笑点」（日曜午後5時30分）に54年ぶりに出演した。「テレビではめったに見られない」と自身が話す、ギター漫談を披露した。胸に白い文字で「余談」と書かれたピンクの上下の衣装と、同じ色のギターを抱えて登場。「ごぶさたしております。このたびは火事でご迷惑をおかけいたしました。いろんな方から励まし、ご支援、ありがとうございます。ギター、寄贈していただいたんです。ありがとうございま