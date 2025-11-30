「涙を流した後は、今まで見せたことのないような笑顔でした」（報道関係者）11月27日、前橋市議会の全会一致の可決を経て、退職届が受理された小川晶前橋市長。議会後の記者会見では、「気持ちの整理がついたからかもしれません。（出直し市長選）出馬は個人の権利だと思う。いろいろな方の意見を聞いて考えたい」と、吹っ切れた表情を見せた。「9月24日に『NEWSポストセブン』が報じた記事によると、2025年7月から9月にかけて