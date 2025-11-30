《妻がこんなに大変な撮影をしていたとは…》11月29日、ミュージシャンのDAIGOが自身のXで、妻・北川景子の主演映画『ナイトフラワー』を鑑賞したことを報告し、話題を呼んでいる。「同作は、2020年の映画賞を独占した『ミッドナイトスワン』を手掛けた内田英治監督の最新作。北川さんが演じるのは、2人の子供のためにドラッグの売人となり、犯罪に手を染める母親。その必死さと覚悟を見つめた作品です」（芸能記者）そんな作