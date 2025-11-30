[11.30 J1第37節 東京V 0-1 鹿島 味スタ]鹿島アントラーズはJ1第37節で東京ヴェルディを1-0で破り、9年ぶりのJリーグ制覇に王手をかけた。後半29分、決勝点を決めたのは途中出場のMF松村優太。FWレオ・セアラのシュートのこぼれ球に抜け目なく詰め、相手DFを巧みに制しながらゴールにねじ込んだ。ベンチスタートだった松村は0-0で停滞感に包まれていた後半9分、左サイドで投入され、チームに勢いを加えた。「圧力、迫力をもた