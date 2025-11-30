サガン鳥栖は30日、小菊昭雄監督との契約を2026-27シーズンまで更新したことを発表した。小菊監督は今季から鳥栖を率いており、1年でのJ2復帰を目指したシーズンは8位に終わった。クラブを通じて「感謝の気持ちと同時に大きな責任も感じております。J1昇格という目標を成し遂げるために、また、サガン鳥栖を愛する皆様に、たくさんの笑顔と感動をお届け出来るよう、全身全霊で取り組んで参ります」と意気込みを伝えている。