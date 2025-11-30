ヴィッセル神戸の吉田孝行監督が30日、ホーム最終戦セレモニーで今季をもって退任することを発表した。吉田監督は2022年6月、当時J1残留争いをしていた神戸の監督に就任して13位フィニッシュで残留を導いた。すると翌年にクラブのJ1初優勝を達成し、昨季はリーグ2連覇に加えて天皇杯も制して2冠を果たした。ただ今季は最終節を前に首位と8ポイント差で3位までは勝ち点1差の5位に位置し、今月の天皇杯決勝で敗れたことで無冠