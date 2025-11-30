栃木SCは30日、小林伸二監督が今季限りで退任することを発表した。長島裕明ヘッドコーチも退任する。小林監督は昨年5月からチームを率いており、今季はJ2復帰を目指してJ3を戦ったがJ2昇格プレーオフ圏外の7位。クラブを通じて「当初掲げていた『優勝すること』、そして『6位以内に入りプレーオフを勝ち抜いて昇格すること」という目標を達成できず、私自身の力不足を痛感しております。本当に申し訳なく思っております。熟考