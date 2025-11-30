[11.30 J1第37節 東京V 0-1 鹿島 味スタ]日本代表の森保一監督が30日、J1第37節の東京ヴェルディ対鹿島アントラーズ戦を視察後、報道陣の取材に応じ、前半途中のビッグセーブなどで完封勝利に導いた日本代表GK早川友基を称えた。日本代表11月シリーズのガーナ戦とボリビア戦で2試合連続出場し、無失点に抑えていた早川はこの日、J1再開戦となった東京V戦に先発出場。前半32分にMF松橋優安の決定的なシュートを阻むなど、ビルド