肥田野蓮治は来季から加入の桐蔭横浜大4年生浦和レッズの特別指定登録選手、来季加入内定のFW肥田野蓮治（桐蔭横浜大）が11月30日のJ1第37節ファジアーノ岡山戦でデビュー戦ゴールを決めた。1-0の勝利に導く決勝ゴールは、特別指定登録選手としてはクラブ史上初の記録。「来季は絶対、開幕スタメンで出たい」と、喜びだけに留まらず、野心を見せた。11月9日の前節サンフレッチェ広島戦から3週間のインターバルがあった中、マチ