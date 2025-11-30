◇明治安田J1リーグ第37節湘南1―0清水（2025年11月30日レモンガススタジアム平塚）来季J2降格が決まっている19位の湘南が清水を1―0で破り、ホーム最終戦を勝利で飾った。2連勝で勝ち点を32に伸ばし、今季1試合を残して18位の横浜FCに並んだ。前半44分、この日がJ1通算200試合出場のMF小野瀬康介が2戦連発となるミドルシュートで先制した。その後は一進一退の攻防が続いた中、後半40分にMF松本大弥が足裏を見せる危険な