鳥取市で開かれたパレスチナ自治区ガザについての学習会＝30日午後イスラエル軍とイスラム組織ハマスの対立が続くパレスチナ自治区ガザについての学習会が30日、鳥取市で開かれた。ビデオ通話でつないだガザに住む男性は「1歳半になる子どものミルクを手に入れるのも難しい」と依然、食料不足に苦しむ現状を語った。学習会では、鳥取大に留学経験のあるマゼン・アブアルタイエフさん（52）がビデオ通話でガザの実態を説明。10