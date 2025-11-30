歌舞伎俳優の中村獅童（53）が30日、自身のインスタグラムを更新。稽古に励む息子たちの姿を披露した。【写真】「肩上げが幼い」中村獅童が公開した着物姿の長男＆次男のお稽古ショット獅童は「12月歌舞伎座稽古真っ最中です」とつづり、着物姿で剣を手にする長男・陽喜（はるき・7）＆次男・夏幹（なつき・5）の姿をアップ。「第一部 超歌舞伎 第二部 芝浜革財布 に親子で出演します」と告知し、親子で稽古に励む様子を伝え