岐阜県高山市の「飛騨の里」で、しめ飾りを作る体験教室が開かれました。もち米のわらで編んだしめ縄を丸くして、飾りを付けていきます。 【写真を見る】正月のしめ飾りづくりを体験 あすから師走「いい新年が迎えられるといいですね」岐阜・高山市の飛騨の里 （参加者）「玄関に飾ります、いい新年が迎えられるといいですね」「縄をなったりするのが普段しないから難しい。みんなが健康で過ごせればいいかな」 あすから師走。