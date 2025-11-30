【ソウル＝藤原聖大】韓国国防省傘下の韓国国防研究院のイサンギュ核安保研究室長が、北朝鮮が最大１５０発の核弾頭を保有しているとの分析結果を明らかにした。従来の推定を大きく上回る規模で、２０４０年には約４３０発に増加するとの見通しも示した。北朝鮮の非核化を巡る議論に影響を与える可能性がある。イ室長が１１月２６日、ソウル市内で開かれた国防研究院主催の「北朝鮮軍事フォーラム」で発表した。北朝鮮北西部・