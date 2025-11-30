2025年7月にオープンした話題のテーマパーク「ジャングリア沖縄」が、2025年11月22日より夕暮れ以降の体験を大幅充実！人気の恐竜サファリに夜ならではの演出が加わったほか、オリオンビールを楽しむナイトバンケットや、お得な午後限定チケットも登場した。冬でも温暖な沖縄で、午後から夜までたっぷり楽しめる“新しい過ごし方”を紹介しよう。【画像】暗闇から突如現れる恐竜たち！「ダイナソー サファリ(ナイトバージョン)」