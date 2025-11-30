2026年2月27日に公開される『映画ドラえもん』シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の主題歌を、sumikaが担当。本作のために書き下ろした主題歌「Honto」を使用した最新予告映像が到着した。併せて、入場者プレゼントの詳細も発表された。【動画】主題歌はsumikaの書き下ろし曲「Honto」主題歌入り最新予告映像映画第1作目が公開された1980年から45作目を迎える『映画ドラえもん』シリーズ。3月に