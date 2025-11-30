３０日放送の日本テレビ「笑点」の演芸コーナーに林家ペーが出演した。５４年ぶりの笑点出演で、春風亭昇太が「テレビではめったに見たれないギター漫談」と紹介した。ピンクのギターを抱え「ご無沙汰してます、このたび火事でね、大変ご迷惑をおかけしました」と切り出し、師匠の林家三平家をイジるなど、軽妙トークで笑わせた。ネットでは「パー子さんどうした」「今日はパー子さんは？」「パー子さんは出ないの？」「ひ