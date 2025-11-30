香港の高層住宅で発生した火災の様子/CNN（CNN）香港の高層住宅群で今週発生した火災では、少なくとも128人が死亡した。依然として多くの人の行方が分かっておらず、ここ数十年の香港で最悪の惨事となっている。当局によると、火災は出火から2日近くが経過した28日午前、正式に鎮火した。救助隊は高温が妨げとなり、閉じ込められた住民の元へたどり着けなかったと説明している。高層ビルが立ち並び、通常は高い安全面の実績と建築