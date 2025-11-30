北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記が、ジュエ氏とされる娘と共に航空ショーを視察しました。朝鮮中央テレビは、北朝鮮の飛行場で28日に行われた空軍の設立80周年を記念する航空ショーを、金正恩総書記がジュエ氏とされる娘と視察する姿を30日に放送しました。映像では女性パイロットによる操縦シーンや、金総書記がパイロットらと記念撮影をする様子などが紹介されました。金総書記は演説で「空軍には新たな戦略的軍事資産