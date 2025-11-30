タレントの長嶋一茂が３０日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演し、お笑いコンビとしての「かまいたち」の実力を称賛する一幕があった。「かまいたち」山内健司、濱家隆一と東京・銀座でのロケに参加した一茂は「この間、お邪魔させていただきましたよ、かまいたちのライブ」と単独ライブを見たことを明かすと「すごい面白いね。お前たち、パフォーマンス、すごいね」と、いきなり