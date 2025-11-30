メ～テレ（名古屋テレビ） 30日午前、愛知県小牧市の中央自動車道で事故があり、車2台が炎上しました。 30日午前10時ごろ中央道の上り、小牧ジャンクション付近で車3台が絡む事故があり、乗用車と軽自動車の2台が炎上しました。 警察によりますと、3台の車にはあわせて3人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。 道路が損傷したため午後1時半すぎから路面の修復工事が行われました。 この事故で上りの小牧