ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」が30日に終了し、SGグランプリ（12月16〜21日、住之江）に出場する18選手が、以下の通り決まった。賞金ランク7〜18位の選手で争われる16日開幕のトライアル1st1号艇は、チャレンジCを制して逆転出場を決めた7位の山口剛と、8位の峰竜太が手に入れた。【16日トライアル1st11R】1号艇・峰竜太（40＝佐賀）2号艇・西山貴浩（38＝福岡）3号艇・白井英治（48＝山口）4号