◇第45回ジャパンカップ（2025年11月30日東京競馬場）マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が30日、東京競馬場で行われた国際G1「第45回ジャパンカップ」のプレゼンターとして登場した。昨年に続き大役を務めたイチロー氏は、スーツ姿で激闘を制したカランダガンの鞍上バルザローナとガッチリ握手。現在、TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(日曜後9・00）で騎手・佐木隆二郎役を演じ大