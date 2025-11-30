人気女優のシンシア・エリヴォ（３８）と世界的歌姫のアリアナ・グランデ（３２）は、映画「ウィキッド」シリーズ撮影前にある約束を交わしたという。同シリーズに出演している２人のスクリーン外の関係についてシンシアが明かした。 【写真】豪華！約束を交わした女性大物2人 新著「ＳｉｍｐｌｙＭｏｒｅ：ＡＢｏｏｋｆｏｒＡｎｙｏｎｅＷｈｏＨａｓＢｅｅｎＴｏｌｄＴｈｅｙ’ｒｅ