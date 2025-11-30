Photo: 小暮ひさのり 年末のイベントを思う存分楽しみたいなら、早めにやっておきたい大掃除。それは分かってる。分かってるけど、なかなか腰が上がらない、というのが毎年恒例です。ところが、面倒な掃除が楽になったらどうでしょう？やる気が出るお掃除アイテム、ご覧あれ〜。小さいケルヒャーなら掃除も楽しい Photo: 小暮ひさのり