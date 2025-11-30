◇サッカーJ1リーグ第37節 鹿島 1-0 東京V(30日、味の素スタジアム)J1・鹿島アントラーズは30日、第37節で東京ヴェルディと対戦。1-0の勝利を収め、9年ぶりの優勝へ一歩前進しました。序盤から、東京Vに攻め込まれる鹿島は前半32分、松橋優安選手に至近距離から狙われますが、GK早川友基選手が脇を抜けそうな鋭いシュートをストップ。得点を許しません。チームは後半29分、松村優太選手がこぼれ球を押し込み先制に成功し、この1点