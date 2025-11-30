30日に明治安田J1リーグ第37節が行われ、首位に立つ鹿島アントラーズはアウェイで東京ヴェルディと対戦。0ー1でなんとか勝利を収め、最終節を首位で迎えることに成功した。2位で追いかける柏レイソルとの勝ち点差はわずか「1」という状況で臨んだこの試合。立ち上がりこそ田川亨介を使ったポストプレーで東京Vを押し込んでいったが、徐々に相手にペースを握られる展開となった。勝てば優勝が決まる可能性もあった中で苦しい