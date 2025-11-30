現地時間12月５日にいよいよ北中米ワールドカップの組分け抽選会がアメリカの首都ワシントンD.C.で開催される。ポット２の日本がどの組に入るかはもちろん、気になるのは“ポット４”の顔ぶれだ。ポット４の12か国は以下のとおり。ヨルダン、カーボベルデ、ガーナ、キュラソー、ハイチ、ニュージーランド、ヨーロッパ予選プレーオフ勝者４か国、大陸間プレーオフ勝者２か国だが、明らかに異質なのが“ヨーロッパ予選プレーオフ