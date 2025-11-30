【記事】「大谷翔平って何であんなに凄いの？」中村俊輔の素朴な疑問。指導者としてスーパースター育成にも思考を巡らせる［J１第37節］新潟 １−３ 柏／11月30日／デンカビッグスワンスタジアム圧巻のハットトリックだ。３−１で柏レイソルがアルビレックス新潟に勝利した一戦で、全得点を挙げたのが細谷真大である。まずは20分、瀬川祐輔のパスをペナルティエリア内で受けた細谷は、反転して相手の守備陣をかわし、右足で