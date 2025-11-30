１１月、大分市佐賀関で発生した大規模火災などを受け、兵庫県新温泉町の港町では防災訓練が行われました。サイレンが町に鳴り響くと、住民が手を取り合いながら次々に避難を始めます。１１月３０日、新温泉町の居組地区で行われた防災訓練。１１月１８日、大分市佐賀関で発生した大規模火災などを受け、民家から出火し海風で延焼しているという想定で実施されました。訓練には住民や消防団など約２００人が参加しました。