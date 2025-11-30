長く健康でいるためにはどうすればいいか。一宮西病院人工関節センター長の巽一郎医師は「60歳頃から“ヒザ痛”に悩む人が急激に増える。ヒザを長持ちさせるためにも、中高年になったら朝イチの“足放り”を習慣化してほしい」という――。※本稿は、巽一郎『足腰復活100年体操』（サンマーク出版）の一部を抜粋、再編集したものです。写真＝iStock.com／Liudmila Chernetska※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Liudmila Ch