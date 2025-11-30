アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）10月29日に思考を司る水星が、11月4日に守護星の行動を司る火星が「ステップアップ」のエリアに入っています。ともかくやってみようという空気の中、10日に水星が「逆行」。予想以上のトラブルが起こった人もいそう。その一方で、5日の満月は、「経済や豊か