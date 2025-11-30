中米のホンジュラスできょう行われる大統領選挙は、中国と台湾、どちらと外交関係を選ぶのかが争点となっています。そのきっかけのひとつが日本人にも人気の“エビ”です。いったい、何が起きているのでしょうか？中米・ホンジュラス。人口1000万人あまりの自然豊かな国です。太平洋に面するこの国の主要産業のひとつが、日本でも人気のバナメイエビの養殖です。国内最大の会社の養殖場の広さは山手線の内側とほぼ同じ。その品質の