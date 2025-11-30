タレントJOY（40）とタレントのユージ（38）が、30日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。キャラも外見も似ているため、よく間違われることを明かした。今回は「類似タレント速報」。2人は、明石家さんま（70）、マツコ・デラックスとトークを繰り広げた。ユージは「現場入りした時にプロデューサーさんが、『今日はよろしくお願いします、楽屋にご案内します』って、案内されたのがJOYの楽屋とか」。その時