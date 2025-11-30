名古屋市千種区で、70代くらいの女性が大学生の車にはねられ、意識不明の重体になっています。 【写真を見る】横断歩道で70代くらいの女性はねられ重体 軽乗用車運転の20歳大学生を現行犯逮捕 事故後に自ら119番通報 名古屋・千種区 きょう午前9時50分ごろ、千種区東山通4丁目の横断歩道で、70代くらいの女性が交差点を左折しようとした軽乗用車にはねられました。女性は意識不明の重体です。 軽乗用車を運転していたのは、千種