彼氏の誕生日には、プレゼントを用意する必要がありますが、心から喜んでもらえる品を贈るのは意外と難しいもの。失敗を避けようと注意しても、微妙に外してしまうケースは多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性92名に聞いたアンケートを参考に、「間違いじゃないけど外してる…微妙な誕生日プレゼント」をご紹介します。【１】こちらの好みをリサーチしすぎたゆえの「すでに持っているアイテム」「好きな作家の本を