◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）６４位で出たホストプロの石川遼（カシオ）は１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算６アンダーの４８位で今季最終戦を終えた。１２月２日に始まる米ツアー２次予選会へ、弾みをつける最終日になった。「ショットの内容も良かったし、パッティングも良かった。すごくいいラウンドが