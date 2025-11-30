sumika＆ドラえもん（C）藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026 sumikaの新曲「Honto」が、2月27日公開となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌に決定した。11月30日行われたsumikaの動画配信の中で主題歌を担当する事がメンバーから発表された。【動画】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』予告映像この楽曲は映画の為に書き下ろされた楽曲で、片岡健太（Vo./G.）が作曲・作詞