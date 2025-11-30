ボートレース福岡のG2「第12回レディースチャレンジカップ」が30日に終了し、プレミアムG1クイーンズクライマックス（12月28〜31日、大村）に出場する12選手が、以下の通り決まった。28日に行われるトライアル1回戦の1号艇は、女子賞金ランク1位で大会連覇がかかる遠藤エミと2位の守屋美穂が手に入れた。【11Rトライアル1回戦】1号艇・守屋美穂（36＝岡山）2号艇・平高奈菜（38＝香川）3号艇・川野芽唯（39＝福岡