大規模火災が起きた香港北部の高層住宅に入る捜索隊員ら＝30日、香港北部・新界地区大埔（共同）【香港共同】香港政府当局者は30日、高層住宅群火災の死者が146人になったと発表した。香港メディアによると、警察は政府を批判したり独立調査委員会の設置を求めたりした男性を逮捕した。当局は防火体制の不備への批判が抗議活動に発展することを警戒し、被災者支援のボランティア活動すらも制限した。現場では30日朝、白い防護