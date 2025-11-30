山形市の住宅街で２９日夜から３０日にかけて、クマの目撃が相次いだ。２９日午後６時１０分頃、桜田西の路上でクマ１頭が目撃され、その後付近で目撃が相次いだ。３０日には午前４時５０分頃にあかねヶ丘の路上でクマを目撃したと通報があり、同６時頃には若宮の市立第十中の敷地内に出没。その後立ち去った。いずれもけが人はいなかった。