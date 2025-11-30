北海道・函館市では29日夜、多くの人が見守る中、観光名所・赤レンガ倉庫前で、巨大なクリスマスツリーの点灯式が行われました。約15万個のLED電球に彩られ、夜空に浮かび上がったツリー。花火も上がりました。訪れた人からは「感動した」「めちゃきれい、また来たい」「花火がきれいだった。いつもより」といった声が聞かれました。函館の冬の風物詩「クリスマスファンタジー」はクリスマス本番の12月25日まで行われ、午後6時から