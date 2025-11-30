「ジャパンカップ×ＨＰＣＪＣ・Ｆ１」（３０日、伊東）橋本瑠偉（３０）＝栃木・１１３期・Ｓ１＝が持ち前のスピードを披露した。３分戦の準決１０Ｒは中団から、後ろ攻めの日高裕太（静岡）−菅原大也（神奈川）の南関勢を警戒しながらの競走。前と大きく離される場面もあったが、最終２角からひとまくりで快勝した。「離れてしまったけど、すぐ射程圏に入れられた。芦沢（大輔＝茨城）さんと決まって良かった」と振り返った