フィリピン海軍は29日、日本の海上自衛隊と防衛協力の強化を目的とした共同訓練を南シナ海で実施しました。南シナ海で29日に行われた日本とフィリピンの共同訓練には、海上自衛隊の護衛艦「はるさめ」のほか、フィリピン海軍のフリゲート艦などが参加しました。両国はヘリコプターの着艦や通信の確認といった訓練を通じて、対潜水艦戦などを想定した部隊間の連携強化を図りました。南シナ海では、中国が威圧的な行動を繰り返すなか