沖縄県を訪問している基地負担軽減担当の木原官房長官は、30日午後5時ごろ玉城知事と面会し、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設などについて意見を交わしました。木原官房長官：日米で合意した沖縄（の米軍基地の）統合計画に基づきまして、嘉手納以南の土地の返還を着実に進め、負担軽減を一つ一つ実現していく。就任後、初めて沖縄を訪れた木原長官に対し、玉城知事は「辺野古移設計画を断念し、一日も早い普天間基地