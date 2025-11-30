あすの天気です。北日本や日本海側を中心に雨が降りやすく、雷を伴って雨脚の強まるところもあるでしょう。大気の状態が不安定となるため、落雷や突風、ひょうに注意が必要です。北日本を中心に、強まる風にもご注意ください。関東から西は、太平洋側を中心に晴れ間の出るところが多くなりそうです。気温です。朝の気温はけさより高い所が多く、西日本や東日本では10℃前後のところもありそうです。東京は7℃と、けさと同じくらい