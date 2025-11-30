元SKE48でタレントの山内鈴蘭（30）が30日、都内で、セカンド写真集「おきにいり」の発売記念取材会を行った。当初は国内で撮影する予定だったというが、「どうしても海外に行きたいと。ゴルフをやっていて、いろんな企業さんとお会いする中で、スポンサーになってくださるということになって」と自ら売り込み、タイでの撮影が実現した。「業界初の、協賛つきの写真集になっております。ありがとうございます」と感謝した。今作の