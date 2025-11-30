◆日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO日本1ー7韓国（30日、エスコンフィールド北海道）日韓両球界のレジェンドたちが一堂に会するOB戦、「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」が行われ、昨年敗れた韓国チームがリベンジを果たし、大差で勝利した。韓国4点リードで迎えた6回、日本チームは元ソフトバンクの摂津正さんがマウンドへ。韓国チームは先頭打者としてこちらも元ソフトバンクの李大浩さんが登場